СБУ проводить обшуки у Кабміні та ще у низці відомств

Правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Кабінету міністрів, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» у справі заволодіння грошовими коштами в оборонній сфері. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури України.

«Прокурорами Головної військової прокуратури за оперативним супроводом Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та участі співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України проведено та проводяться на даний час в службових приміщеннях Кабінету Міністрів України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» слідчі дії, спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 6 739 213 дол США при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну ДП «Укроборонпром» по постачанню Державній прикордонній службі України Підвісної системи раннього виявлення.

Як повідомляв Львівський портал, 25 лютого видання Bihus.info оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. Зокрема, у розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.