На Жидачивщині згорів комбайн

У неділю, 21 липня, у с. Іванівці Жидачівського району згорів комбайн «CLAAS LEXION-580». Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

У повідомленні сказано, що загорання виникло під час збирання врожаю. Працівники підприємства негайно залучили до гасіння пожежі трактор з бочкою з водою, ємністю 10 т, та повідомили про подію вогнеборців.

Вогнем знищено акумуляторну батарею та заднє ліве колесо, пошкоджено деталі та агрегат відсіку двигуна.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників 16 ДПРЧ м. Жидачів.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.