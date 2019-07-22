На 117 окрузі. Рущишин перемагає Юринець?

Двоє кандидатів у народні депутати зберігають можливість стати парламентарем 9-го скликання від 117 виборчого округу, де голосували Галицький, Франківський та частина Шевченківського районів Львова. Такі дані 88,65% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

Наразі найкращі шанси – у бізнесмена і співзасновника легендарної львівської «Дзиґи» Ярослава Рущишина, у якого 25,29% голосів виборців. Водночас зовсім поруч чинна нардепка Оксана Юринець, за яку проголосувало 23,48% виборців.

Решта кандидатів випадає із боротьби.

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Як відомо, у цьому окрузі потрапити у стіни Верховної Ради хочуть 15 людей. Досьє про всіх кандидатів можна дізнатися за посиланням.