У центрі Львова 48-річний чоловік підрізав перехожого

Сьогодні у центрі Львова чоловік напав з ножем на 31-річного перехожого. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, патрульні отримали виклик про підозрілу особу, яка бігає з ножем і одягнута у фіолетову футболку. Патрульні негайно прибули на місце події і очевидці повідомили, що згаданий чоловік наніс тілесні ушкодження іншому громадянину.

«Патрульні затримали 48-річного мешканця Івано-Франківської області. У нього на одязі та обличчі були плями схожі на кров. Біля затриманого виявили ніж. Патрульний побіг до потерпілого, у якого були колото-різані рани тулуба в ділянці серця та порізи рук і обличчя. Він почав надавати домедичну допомогу, згодом під’їхав екіпаж на підмогу. За попередньою інформацією між особами стався конфлікт і вони до цього не були знайомими. На місці працювали слідчі, 31-річного потерпілого госпіталізували», – йдеться у повідомленні патрульних.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство). Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Фото: патрульна поліція у Львівській області