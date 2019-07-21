Лікарі розповіли, як подолати втому

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розповіли, як розпізнати втому, а найголовніше, як її подолати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.
Чому ми втомлюємося?
Причини втоми можуть бути психологічні, фізіологічні, пов’язані зі способом життєдіяльності, медичні.
Втома може бути симптомом багатьох недуг, таких як діабет, серцево-судинні хвороби, артрит, анемія, захворювання щитоподібної залози, апное або ж синдром хронічної втоми.
До основних психологічних причин утоми, зокрема, належать монотонність праці, несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, значні інтенсивність і тривалість праці, її напруженість через підвищені виробничий ризик та небезпеку, стреси, депресивні й тривожні стани.
Найпоширеніші ознаки втоми:
- відчуття знесилення — коли людина відчуває, що не спроможна виконувати звичайні функції належним чином;
- неуважність та погіршення концентрації;
- погіршення пам’яті;
- уповільнення процесів мислення, зменшення глибини та критичності мислення;
- зниження цікавості до роботи;
- підвищена дратівливість;
- перманентна сонливість;
- реакція серцево-судинної системи — підвищення рівня артеріального тиску та частоти пульсу.
Усі ці симптоми сповіщають, що саме час зупинитися, відпочити та відновити втрачені сили.
Інакше ви ризикуєте отримати перевтому — сукупність стійких, несприятливих для здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до норми.
Крім того, внаслідок перевтоми виникає хронічна гіпоксія (киснева недостатність) і порушення нервової діяльності.
Ознаки перевтоми:
- головний біль;
- підвищена втомлюваність;
- хронічна дратівливість;
- нервозність;
- порушення сну;
- загострення хронічних захворювань;
- можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця.
Як подолати втому?
У здорових людей втома виникає через фізичне та/або психічне навантаження. У цьому випадку взагалі не йдеться про якусь особливу проблему — втому «лікують» відпочинком.
Важливо вчасно зрозуміти, що ви втомилися, і дозволити собі перепочинок.
Дієві засоби від утоми.
- Повноцінний сон
- Правильно організований режим харчування відповідно до вікових потреб та енергозатрат
- Регулярне фізичне навантаження
- Відмова від шкідливих звичок
- Зміна діяльності
- Розподіл завдань за пріоритетністю
- Оптимізм та почуття гумору
- Оберіть хобі для душі
Лікарі зауважують, що поки немає спеціального медикаментозного лікування втоми, проте зміна поведінки неодмінно допоможе її подолати.
Анастасія Мельник