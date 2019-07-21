Лікарі розповіли, як подолати втому

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розповіли, як розпізнати втому, а найголовніше, як її подолати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Чому ми втомлюємося?

Причини втоми можуть бути психологічні, фізіологічні, пов’язані зі способом життєдіяльності, медичні.

Втома може бути симптомом багатьох недуг, таких як діабет, серцево-судинні хвороби, артрит, анемія, захворювання щитоподібної залози, апное або ж синдром хронічної втоми.

До основних психологічних причин утоми, зокрема, належать монотонність праці, несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, значні інтенсивність і тривалість праці, її напруженість через підвищені виробничий ризик та небезпеку, стреси, депресивні й тривожні стани.

Найпоширеніші ознаки втоми:

відчуття знесилення — коли людина відчуває, що не спроможна виконувати звичайні функції належним чином;

неуважність та погіршення концентрації;

погіршення пам’яті;

уповільнення процесів мислення, зменшення глибини та критичності мислення;

зниження цікавості до роботи;

підвищена дратівливість;

перманентна сонливість;

реакція серцево-судинної системи — підвищення рівня артеріального тиску та частоти пульсу.

Усі ці симптоми сповіщають, що саме час зупинитися, відпочити та відновити втрачені сили.

Інакше ви ризикуєте отримати перевтому — сукупність стійких, несприятливих для здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до норми.

Крім того, внаслідок перевтоми виникає хронічна гіпоксія (киснева недостатність) і порушення нервової діяльності.

Ознаки перевтоми:

головний біль;

підвищена втомлюваність;

хронічна дратівливість;

нервозність;

порушення сну;

загострення хронічних захворювань;

можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця.

Як подолати втому?

У здорових людей втома виникає через фізичне та/або психічне навантаження. У цьому випадку взагалі не йдеться про якусь особливу проблему — втому «лікують» відпочинком.

Важливо вчасно зрозуміти, що ви втомилися, і дозволити собі перепочинок.

Дієві засоби від утоми.

Повноцінний сон Правильно організований режим харчування відповідно до вікових потреб та енергозатрат Регулярне фізичне навантаження Відмова від шкідливих звичок Зміна діяльності Розподіл завдань за пріоритетністю Оптимізм та почуття гумору Оберіть хобі для душі

Лікарі зауважують, що поки немає спеціального медикаментозного лікування втоми, проте зміна поведінки неодмінно допоможе її подолати.