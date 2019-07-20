Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих

Землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера, який сколихнув Афіни в п’ятницю, 19 липня, пошкодив кілька будівель. Чотирьох людей госпіталізували з травмами, жодна з них не була серйозною. Про це пише УП з посиланням на Ekathimerini.

Сейсмологічний центр Університету Арістотеля в Салоніках заявив, що землетрус, який стався о 2:13 год., був близьким до поверхні, а це пояснює, чому його сильно відчували в грецькій столиці. Епіцентр був усього за 22 кілометри на північний захід від Афін.

Представник уряду Стеліос Петсас розповів, що обвалилися два старі будинки, ще кілька будівель зазнали незначних ушкоджень на фасадах. Також обвалилася занедбана портова будівля (на цій ділянці порту пасажирів не висаджують).

Підземні поштовхи викликали відключення електроенергії навколо Афін, тимчасові проблеми виникли й з мобільним зв’язком.

Також Петсас сказав, що зі стін у будівлі парламенту і всередині афінської прокуратури впала штукатурка, і запевнив, що держава готова реагувати на будь-які проблеми.

Пожежна служба заявила, що отримала 12 дзвінків від людей, які опинилися в ліфтах.

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Як повідомляв Львівський портал із посиланням на власного кореспондента в Афінах, 19 липня у місті виникли кілька поштовхів, через що люди масово покидали будівлі і вибігали на вулицю.

Додамо, що останній великий землетрус в Афінах був у 1999 році. Тоді загинули 143 людини, багато будівель розвалилися або були серйозно пошкоджені.