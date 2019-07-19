Афіни сколихнув потужний землетрус

Столицю Греції, Атени, сколихнув потужний землетрус. Люди масово покинули будівлі і вийшли на вулицю, побоюючись нових поштовхів. Про це повідомляє власкор Львівського порталу.

За словами місцевих, за останні 10 років так сильно трусило вперше. Це тривало близько 20 секунд поспіль, а коли припинилося люди почали покидати будівлі.

Зараз на вулиці багато людей, які побоюються повторних поштовхів і не повертаються до помешкань.

За даними U.S. Geological Survey землетрус стався об 14.13, а сила поштовхів сягала 5.3 бала.

Епіцентр поштовхів зафіксовано на північному заході від Атен, за 9 км від міста Елефсін.

Оновлено: За годину після цього відбувся ще один короткий поштовх магнітудою 4.3 бала.