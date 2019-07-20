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Вибори: спецпідозділи та авіація МВС заступили на цілодобове чергування

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 20 липня, в регіонах України на чергування у форматі 24/7 заступили літаки АН-72 та АН-26, гелікоптери Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС, а також мобільні екіпажі спецпризначенців Нацполіції й Нацгвардії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті комунікацій МВС України.

 

«Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії до віддалених куточків України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики у день виборів. На усі намагання дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою», – зауважив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Під час позачергових парламентських виборів силовики особливу увагу приділятимуть роботі вибухових служб та кінологів, групам швидкого реагування. Натомість спецпризначенців передислокували у різні регіони України, щоб сформувати оперативні резерви.

«Наразі резервні підрозділи Нацполіції на території всієї держави прибули на військові або цивільні аеродроми і вибули за місцем тимчасової дислокації для забезпечення завдань, які можуть виникнути під час порушень громадського порядку у день виборів», – додав голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Нагадаємо, завтра, 21 липня, в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. На Львівщині правопорядок під час волевиявлення громадян забезпечуватимуть 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.

Фото: Микола Анацький

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