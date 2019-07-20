ОСТАННІ НОВИНИ

У Золочівському районі під час відпочинку на озері загинув чоловік

Наталя Дуляба

|

Вчора, 19 липня, о 18:50 год. до до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Єлиховичі під час відпочинку в озеро впав чоловік і не зміг самотужки вибратись. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Місцеві мешканці оперативно кинулись на допомогу, витягнули 29-річного потерпілого з води та передали медикам. О 20:30 год. чоловік помер в реанімаційному відділенні Золочівської центральної районної лікарні.

Зазначимо, із початку року у водоймах на території області потонули вже 36 людей, серед них – шестеро дітей.

У зв’язку з цим мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...