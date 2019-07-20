У Золочівському районі під час відпочинку на озері загинув чоловік

Вчора, 19 липня, о 18:50 год. до до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Єлиховичі під час відпочинку в озеро впав чоловік і не зміг самотужки вибратись. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Місцеві мешканці оперативно кинулись на допомогу, витягнули 29-річного потерпілого з води та передали медикам. О 20:30 год. чоловік помер в реанімаційному відділенні Золочівської центральної районної лікарні.

Зазначимо, із початку року у водоймах на території області потонули вже 36 людей, серед них – шестеро дітей.

У зв’язку з цим мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».