Конфлікт між трьома чоловіками у Раві-Руській завершився стріляниною

Сьогодні вночі, 20 липня, біля однієї з АЗС у Раві-Руській між трьома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого здійнялась стрілянина. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Встановлено, що між водієм автомобіля «Рено Сценік», керманичем «Лексуса» і його пасажиром виник конфлікт. Після шарпанини двоє чоловіків повернулись до свого позашляховика, здійснили три постріли в напрямку легковика «Рено» і поїхали.

Патрульні, прибувши на місце події, оглянули транспортний засіб і виявили ушкодження, ймовірно, від гумових куль. Також інспектори знайшли чотири гільзи.

Згодом правоохоронці побачили згаданий автомобіль «Лексус» на 11 км траси Львів – Краковець, втім водій проігнорував вказівку запинитись і почав утікати. Невдовзі водія позашляховика і його пасажира спіймали у Раві-Руській.

«Чоловіки віком 40 та 46 років зізналися, що відбувся конфлікт. При поверхневій перевірці в авто патрульні помітили предмет,схожий на зброю. На місце події викликали слідчих Яворівського відділу поліції», – йдеться у повідомленні.

Наразі всі деталі події встановлюються.