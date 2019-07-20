У Львові оштрафували водія, який вилив на дорогу бетон

На вулиці І. Виготовського затримали водія цементовоза, який забруднив проїжджу частину. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Водія за кермом важкої техніки помітили на вул. І. Виговського. Із автомобіля на проїжджу частину вилився бетон, втім він все одно продовжив рух.

«Поліцейський повернув водія на місце порушення, викликав колег та представників районної адміністрації. На 34-річного чоловіка склали протокол за ч.1 ст.139 (за забруднення проїжджої частини). Представники фірми, у якій працює водій, очистили дорожнє покриття від суміші», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання для громадян у вигляді 340 гривень штрафу або громадські роботи від 30 до 40 годин. Натомість на посадових осіб, суб’єктів господарської діяльності чекає 510 гривень штрафу чи громадські роботи строком від 30 до 40 годин.

Нагадаємо, нещодавно у Львові також оштрафували водія вантажівки, із якої на дорогу висипались тваринні рештки.