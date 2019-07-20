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Сприяє схудненню і знижує тиск: Супрун розповіла про користь перцю чилі

Наталя Дуляба

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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала міф про те, що перець чилі є шкідливим для шлунку, а їсти його можна лише здоровим людям. Натомість вона запевнила, що в «гострих відчуттях» немає нічого поганого і розповіла про те, чим ж корисний цей плід. Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Червоний гострий перець є добрим консервантом: він вбиває три чверті патогенних бактерій в їжі. Також чилі – це прекрасне джерело антиоксидантів (молекули, що запобігають старінню і пошкодженню клітин, прогресу атеросклерозу та фотостарінню шкіри). Більше того, у стручку перцю багато заліза, калію, денна норма вітаміну С та вітамін А, вітамін В6 та бета-каротин.

Масштабні дослідження в США та Китаї показали, що перець чилі певною мірою запобігає передчасній смертності, серцево-судинним хворобам, раку, діабету, полегшує стан при астмі, нежитю та чесотці.

Як пояснила Уляна Супрун, у червонному перці міститься капсаїцин – речовина, яка й робить його пекучим. Капсаїцин впливає на сприйняття гарячого і болю, тому клітини звикають і стають нечутливими до справжніх больових сигналів. До речі, саме тому до гострого звикають і мусять збільшувати дозу.

«Виявляється, капсаїцин змушує клітини судин виділяти закис азоту і розширюватися. Це знижує тиск. Виділення закису азоту супроводжує прийом нітрогліцерину, бурякового соку чи віагри. Це одне із пояснень, чому червоний перець знижує ризик померти від серцево-судинних хвороб та допомагає довше тренуватися людям із серцевою недостатністю», – зауважила Супрун.

Червоний перець також сприяє схудненню, зменшує апетит та нормалізує обмін речовин при діабеті. Капсаїцин бере участь в перетворенні білої жирової тканини (запаси) на буру жирову тканину, яка зігріває нас. Подібний ефект має тривале перебування на холоді і сон у прохолодній кімнаті. Саме тому червоний перець рекомендують включити в щоденний раціон при метаболічному синдромі.

«“Але ж він шкодить шлунку!” – либонь, збираєтеся сказати ви. Ніт! Червоний перець запобігає пошкодженню шлунку, зокрема, в разі прийому протизапальних нестероїдних препаратів як ацетилсалицилова кислота, чи при інфекції Helicobacter pylori, що викликає виразку», – додала Уляна Супрун.

Також перець чилі ефективно зменшує запалення при панкреатиті. Втім він – не ліки від самого панкреатиту. Червоний перець можна їсти – дієтичні рекомендації при панкреатиті обмежують споживання алкоголю, жирної, солодкої і смаженої у фритюрі їжі, але радять овочі, фрукти і ягоди, в яких багато антиоксидантів.

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