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На Львівщині прогнозують грози та сильний вітер

Наталя Дуляба

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У неділю, 21 липня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням, грози, шквали та навіть місцями град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме 15-17 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніменться до позначки +28°С. Вночі місцями пройдуть короткочасні грози, вдень – по всій території Львівщини.

Вітер західний, 5-10 м/с. Подекуди можливі значні зливи, град та шквали до 17-22 м/с.

Через недостатню кількість вологи в області збережеться надзвичайна (5-й клас), та висока (4-й клас) пожежна небезпека.

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