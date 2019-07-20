Медики психлікарні створили петицію до мерії з вимогою не відбирати землю на Кульпаркові

Львівську міську раду просять не розглядати підготовлену ухвалу, яка передбачає вилучення із користування обласної психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській більше 20 га землі. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, порвідомляє корреспондент Львівського порталу.

Автором петиції є Катерина Куліш. Вона переконана, що такий проект ухвали «містить великі корупційні ризики та несе загрозу рейдерського захвату землі» психіатричної лікарні на Кульпаркові. Відтак жінка просить мерію взагалі не розглядати розроблений документ.

«Такий проект ухвали є законодавчо необґрунтованим та протиправним з огляду на те, що згоди на добровільне вилучення земельної ділянки лікарня не давала, а правові підстави для примусового її вилучення, передбачені земельним законодавством, відсутні. Крім того, Державний акт на право постійного користування землею не може бути скасований ухвалою Львівської міської ради як неповноважним для цієї юридичної дії суб’єктом», – пояснює авторка.

Водночас цю петицію поширила на своїй офіційній сторінці у Facebook Львівська обласна клінічна психлікарня. У дописі медики наголошують, що згаданий проект ухвали мерії є загарбницьким і становить загрозу існуванню закладу. Відтак вони закликають небайдужих підписуватись під петицією, адже підозрюють, що територію Кульпаркова можуть забудувати.

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Зазначимо, що для того, аби міська рада розглянула цю електронну петицію, необхідно зібрати 500 голосів. Станом на сьогодні, 20 липня, під нею підписалась 81 людина. Збір підписів триватиме до середини вересня.

Нагадаємо, нещодавно у Львові виник скандал щодо землі психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській. У мерії кажуть, що через потребу переоформити документи в медзакладу збираються вилучити 20,8 га землі. При цьому ділянку площею 0,5 га міська рада забирає, б охоче облаштувати на ній сквер.

Детальніше про цю ситуацію читайте у матеріалі Львівського порталу «Боротьба за Кульпарків: мерія і психлікарня не можуть поділити землю».

Головне фото: Варіанти