У Львівської психлікарні хочуть забрати із користування понад 20 га землі

На порталі депутатів Львівської міськради з’явився проект ухвали, згідно з яким в обласної психіатричної лікарні хочуть вилучити із користування земельну ділянку площею 20,83 га на вул. Кульпарківській. Про це повідомляє Львівський портал.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту ухвали, Львівська обласна психіатрична лікарня ім. Акад. В. П. Протопопова ще у 1992 році отримала у користування ділянку площею 20,83 га на вул. Кульпарківській, 95. На ній знаходяться діючий та старі занедбані корпуси, водогінна вежа й сам парк.

Проте тепер через припинення діяльності медустанови цю землю мерія хоче назад забрати та закріпити ці землі як такі, що не відведені у користування.

Також ухвала пропонує відвести ділянку площею 0,5620 га на вул. Кульпарківській, 99 під сквер.

Коли саме цю ухвалу мали б розглядати депутати, невідомо. У порядок денний сесії Львівської міськради, яка відбудеться вже 11 липня, це питання не включене.

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Як водночас повідомили у пресслужбі міськради Львова, місто не має наміру змінювати межі психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській. Натомість зазначили, що такий проект ухвали потрібен для «приведення документів у відповідність до чинного законодавства».

«Такої юридичної особи як Львівська обласна психіатрична лікарня на сьогодні немає, вона перереєстрована в іншу установу. А згідно з земельним законодавством передбачено, що право користування припиняється з припиненням дії юридичної особи, відповідно, і припиняється державний акт на право постійного користування…

Зазначу, що при бажанні медична установа може звернутися до Львівської міської ради і мерія закріпить їм земельну ділянку, необхідну для забезпечення діяльності медичної установи, бо право користування по правонаступництву не переходить, такого законом не передбачено. Відтак ми просто припиняємо право постійного користування, тобто приводимо юридичні документи у відповідність до чинного законодавства», – розповіла в.о. начальника управління земельних ресурсів міськради Львова Ельвіра Колос.

Також вона підтвердила, що ділянку площею 0,5620 га збираються віддати під сквер, адже цією землею психіатрична лікарня не користується.