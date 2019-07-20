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Медики назвали п’ять овочів, які варто їсти якомога частіше

Наталя Дуляба

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Овочі потрібно їсти щодня для того, щоб отримувати достатньо корисної клітковини, а також інших корисних вітамінів і мікроелементів. Практично будь-які овочі необхідні для нашого здоров’ю, але є і справжні чемпіони, які варто їсти якомога частіше. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

 

Цибуля

В свіжій цибулі дуже багато антиоксидантів, які допомагають боротися з негативним впливом вільних радикалів і підвищують стійкість до ракових клітин. Але пам’ятайте: найбільшу користь приносить сира або маринована цибуля.

Кукурудза

Цей овоч корисний для людей різного віку, але особливо – літнім людям. Дослідження підтвердило, що особливий антиоксидант лютеїн, яким багата кукурудза, допомагає запобігти розвитку сліпоти в літньому віці. Причому чим довше варилися качани, тим вищий вміст антиоксидантів.

Горох

Той випадок, коли розмір не має значення: в цих маленьких горошинах багато сполук, які допомагають знизити ризик розвитку раку шлунка. Їжте його щодня свіжим, консервованим або приготованим будь-яким іншим способом.

Білокачанна капуста

У звичайній капусті міститься багато вітаміну С – антиоксиданту, який здатний істотно знизити рівень «поганого» холестерину і запобігти ризик розвитку хвороб серця.

Броколі

А цей різновид капусти є незамінним у боротьбі з раком. Як показало дослідження, п’ять порцій цього овоча в тиждень допомагають вдвічі знизити ризик розвитку раку сечового міхура.

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