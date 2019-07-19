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На Львівщині відзначили найкращих боксерів

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 19 липня, очільник Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський зустрівся із представниками професійного боксу, учасниками II Європейських ігор у Мінську 2019. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Очільник області подякував спортсменам за їх внесок в історію українського та світового боксу, відзначив успіхи на професійному рингу, а також побажав нових перемог.

«Ви є послами України в світі. Ви – великі молодці, патріоти і наша гордість. Ми віримо у вас, продовжуйте свій шлях, а ми будемо робите все, щоб підтримка спорту була на рівні», – зазначив Маркіян Мальський.

Також за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію боксу на Львівщині голова Львівської ОДА вручив подяку чемпіонові світу з боксу серед професіоналів за версію WBA, срібному призеру Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї Андрію Котельнику.

Окрім цього, подяки від очільника області отримали чемпіон Європи з боксу 2017 року та чемпіон України з боксу 2018 року Віктор Вихрист, який здобув золоту медаль на II Європейських іграх у Мінську 2019.

А також відзначили учасника II Європейських ігор у Мінську 2019, бронзового призера Чемпіонату світу з боксу 2015 року та I Європейських ігор 2015 Дмитра Замотаєва.

Фото: ЛОДА

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