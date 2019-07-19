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Чоловік, який підрізав знайомого, отримав 5 років тюрми

Соломія Головіна

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У Львові на 5 років за ґрати потрапив зловмисник, який завдав знайомому тяжке тілесне ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Подія трапилась у липні 2018 року у Личаківському районі міста Львова. Під час раптового конфлікту зловмисник завдав потерпілому ножове поранення у черевну порожнину, чим спричинив тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя у момент заподіяння.

Львівською місцевою прокуратурою № 1 підтримувалось обвинувачення у суді стосовно 31-річного мешканця області, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 ККУ (тяжкі тілесні ушкодження).

За клопотанням сторони обвинувачення, фігуранту обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Зазначимо, що чоловік у скоєному не розкаявся, а свою вину визнав частково. Однак, правоохоронці усе ж довели його причетність до злочину.

Так, у липні цього року вироком Личаківського районного суду м.Львова фігуранта визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Крім цього, стягнуто на користь потерпілого близько 4500 грн матеріальної та 150 тис. грн моральної шкоди.

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