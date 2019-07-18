Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги короткий огляд програм кандидатів у нардепи округу №125, що включає місто Самбір, частину Самбірського, Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони.

Андрій Лопушанський – 56 років, народний депутат України. Самовисуванець, член політичної партії «Конгрес Українських Націоналістів».

Родом із міста Добромиль Львівської області, зараз мешкає у Києві. Закінчив з відзнакою факультет нафтогазопроводів Івано-Франківського інституту нафти і газу. Протягом 1990 – 2005 років займався підприємницькою діяльністю. У 2005 році стає засновником ТОВ «Роял Хоспітеліті Груп» (Royal Hospitality Group), яка займається готельним бізнесом. Із 2005 по 2014 рік був першим заступником голови правління Нафтогазу України, при цьому з 2010 перебував у декретній відпустці для догляду за дитиною. Звільнений з посади влітку 2014 розпорядженням прем’єр-міністра Яценюка «у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд». Зауважимо також, що він є кумом ексголови НАК «Нафтогаз України» Олексія Івченка.

Також зазначимо, що він є головою благодійного фонду свого імені, президентом Федерації спортивного туризму України.

Щодо кар’єри у Верховній Раді, то Андрій Лопушанський у 2006 – 2007 роках був нардепом V скликання (№ 70 у списку блоку «Наша Україна»). У 2012 році балотувався у народні депутати за виборчим округом № 125. Вже на виборах 2014 року обраний у цьому ж окрузі як самовисуванець та член «Конгресу Українських Націоналістів». У парламенті увійшов у фракцію партії «БПП». Є головою підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

З його іменем також пов’язаний скандал у трускавецькому санаторії «Женева». У 2014 році Андрій Лопушанський, який тільки-но став нардепом, як власник звільнив 40 працівників. Керівництво закидало недостачу в касі на 360 тис. грн, проте самі працівники запевняли, що саме цю суму їм заборгували власники за зарплату, яку не виплачували кілька місяців.

Додамо, що аналітичний портал «Слово і діло» промоніторив роботу Андрія Лопушанського у парламентському кріслі з моменту вступу на посаду у 2014 році. Як зазначається, парламентар дав 11 обіцянок, з яких жодної не виконав, а 7 – провалив.

Водночас, у своїй передвиборчій програмі на позачергових виборах бере на себе зокрема такі зобов’язання: ініціювання прийняття державної програми відновлення доріг у гірських територіях; відкриття нових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні «Нижанковичі-Мальховичі» та «Лопушанка-Міхновець»; відновлення міжнародних транскордонних залізничних сполучень «Хирів-Заґуж» та «Нижанковичі-Перемишль». Також там йде мова про запровадження страхової медицини; забезпечення патріотичного виховання молоді; створення українсько-польського культурного центру та музею у м. Хирові; запровадження кредитування для малого і середнього бізнесу за низькими європейськими ставками.

Торік у своєму матеріалі Львівський портал писав про те, що до п’ятірки представників Львівщини, які найбільше «протирають штани та спідниці» у стінах ВРУ, увійшов зокрема і Андрій Лопушанський, який опинився на 281 місці за активністю голосувань серед 425 колег.

На сайті ЦВК значиться, що Андрій Лопушанський був присутній на 486 пленарних засіданнях Верховної Ради України, відсутній на 103.

Ярослав Качмарик – 57 років, депутат Львівської обласної ради, тимчасово не працює. Кандидат від ВО «Батьківщина», член цієї політичної партії.

Член фракції «Батьківщина» у Львівській облраді, хоча раніше був багаторічним партійцем «Свободи». Так, в кінці вересня 2015 року в «Свободі» заявили, що через порушення партійної дисципліни із членства виключено трьох депутатів облради, серед них був і Ярослав Качмарик.

Втім у коментарі zaxid.net він запевнив, що за кілька тижнів до цього виключення сам написав заяву про вихід із ВО «Свобода». «Любити Україну можна в багатьох партіях. І я не буду її любити менше від того, що не буду у «Свободі», – сказав тоді депутат. Вже на місцевих виборах 2015 року він пройшов до обласної ради від «Батьківщини».

Як зазначає Ярослав Качмарик у своїй програмі, «рівень бюджетного фінансування жителів Турківського, Сколівського та Старосамбірського районів є одним із найнижчих на Львівщині та в Україні». При цьому, ставши нардепом, він обіцяє це змінити. Надважливим у своїй роботі бачить питання правового захисту та бюджетного фінансування історико-культурної спадщини краю.

«Оскільки, територія округу межує з іншими країнами, працюватимемо над збалансуванням експорту, імпорту нашої країни з урахуванням потреби зростання реальних доходів населення прикордонних районів», – додає кандидат.

Юрій Доскіч – 48 років, президент ТДВ «ГАЛ-КАТ». Самовисуванець, безпартійний.

Додамо, що його брат Остап Доскіч, який є депутатом Львівської міської ради від БПП, згідно із рейтингом 2018 року увійшов до десятки найбагатших міських обранців за розміром доходів. Юрій Доскіч є співзасновником благодійної організації Фонд «Братів Доскічів», почесним Президентом Львівської обласної федерації боксу.

Серед основних напрямів передвиборчої програми кандидата: звільнення від оподаткування книгодрукування, виробництво аудіо- та відеопродукції українською мовою; відраховування з кожної АЗС до місцевих бюджетів на ремонт і утримання місцевих доріг має сягати до 10% від вартості проданого пального; створення окремого міністерства, яке відповідатиме за формування стратегії промислової політики та відродження промисловості; збільшення обсягів видатків із бюджетів усіх рівнів на розвиток фізкультури і спорту в 2-3 рази; вдосконалити виборче законодавство і вибудувати механізми проведення місцевих референдумів аби громадяни мали можливості висловити свою позицію щодо доцільності тих чи інших витрат на місцях.

Володимир Смолінський – 55 років, голова Нижанковицької селищної ради. Самовисуванець, член ВО «Батьківщина».

Зауважимо, як Нижанковицький селищний голова торік не дозволив керівнику Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомиру Горбачу провести на території громади реконструкторського дійства, присвяченого 100-й річниці Української революції, оскільки це може негативно вплинути на українсько-польські відносини. Рішення щодо відмови проведення цього заходу ухвалювалося на зборах депутатів селищної ради, духовенства та мешканців громади, передає «ZIK».

«Ми шануємо українську історію, її героїв, вклоняємось пам’яті, але в умовах погіршення відносин між Україною та Польщі саме на історичному ґрунті потребує максимально холодного розуму у прийнятті рішень. А тому ми керувалися договором між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини та співробітництво, який укладений 18 травня 1992 року… Окрім того, на території смт Нижанковичі є римо-католицький костел Святої Трійці, а відтак проведення такого заходу може сприйнятися парафіянами як порушення прав національних меншин. Акцентую увагу і на тому, що щороку у Нижанковичах проходять «Дні добросусідства», на яких наголошується про гарні добросусідські відносини між нашими державами – цей захід проводиться з метою прискорення відкриття міжнародного пункту пропуску Нижанковичі-Мальговичі», – пояснив Володимир Смолінський.

Метою у своїй передвиборчій програмі кандидат визначає створення гідних умов життя людей шляхом відродження Прикарпаття як одного з найбільш інвестиційно привабливого регіону нашої держави.

Обіцяє ініціювати створення нових пунктів пропуску через державний кордон України; спрямування державних коштів на будівництво та відновлення доріг у сільській місцевості та районних центрах; ефективну підтримку державою сільського товаровиробника, запровадження безвідсоткових, довготермінових позик для розвитку малого та середнього сільсько-господарського підприємництва та фермерства в сільських районах; впровадження програми реальної допомоги людям похилого віку, дітям, інвалідам та малозабезпеченим верствам населення тощо.

Роман Кутний – 63 роки, тимчасово не працює. Самовисуванець, безпартійний.

Голова правління ВГО «Народний Антикорупційний Нагляд» та ЛОГО «Громадський союз селян». У 2014 році як самовисуванець вже намагався потрапити у Верховну Раду по 116 окрузі.

Свого часу Роман Кутний звертався до суду через звинувачення нардепа Володимира Парасюка у хабарництві. Після цього Жовківський суд зобов’язав парламентаря спростувати інформацію та відшкодувати йому 6 тис. грн. моральної шкоди. Втім Апеляційний суд Львівської області задовольнив скаргу Володимира Парасюка і скасував рішення Жовківського райсуду.

«Йду до Верховної Ради з однією метою – разом із вами стати на чолі усіх державорозбудовчих процесів, остаточно зламати хребет старорежимній владі і збудувати сильну, незалежну, самодостатню Україну», – декларує у своїй передвиборчій програмі Роман Кутний.

Також він наголошує на необхідності «раз і назавжди зламати корупційну модель управління державою, усунути від влади кримінально-олігархічні клани, провести антикорупційну люстрацію». Окрім цього, йде мова про: ухвалення закону про імпічмент президента України й відкликання народних депутатів, що своєю діяльністю скомпрометували себе в очах громадськості; обрання місцевих органів влади, суддів, начальників правоохоронних структур місцевими громадами з правом відкликання шляхом референдуму; забезпечення європейських стандартів життя; потужний середній клас із прогресивною шкалою оподаткування «малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки» тощо.

Андрій Дубас – 31 рік, президент Асоціації українських банків. Самовисуванець, безпартійний.

Родом із Самбора, зараз мешкає у Києві. Син Богдана Дубаса – банкіра та політика, депутата Львівської облради у 2002-2004 роках, голови правління Державної іпотечної установи у 2005 – 2006 роках, а потім – радника Глави Секретаріату Президента України, був комендантом Майдану з 27 лютого 2014 року, вже після Революції Гідності працював першим заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Андрій Дубас був помічником народного депутата Олега Канівця, радником голови НБУ, секретарем Громадської ради при НБУ.

«Я переконаний, що мешканці Самбірщини, Старосамбірщини, Турківщини та Сколівщини достойні мати рівень життя не нижчий ніж у мешканців наших європейських сусідів. Велика Україна починається з малого села та міста і тому своєю ціллю я бачу саме високий рівень життя мешканців мого краю. Ми маємо для цього все необхідне: талановитих людей, високий рівень фахівців та спеціалістів нашого краю, туристичний та промисловий потенціал, перспективне географічне положення та інше. Все це дає нам можливість якісно підняти рівень життя мешканців мого краю. Ми маємо брати позитивний досвід розвитку держав інших країн та адаптовувати його в Україні», – зазначив він у своїй передвиборчій програмі.

При цьому він додав, що його команда розробляє платформу, яка надасть можливість кожному мешканцю наших міст та сіл написати про ті проблеми регіону, які турбують їх найбільше.

Ярослав Максименко – 28 років, керівник проектів ГО «Громадський рух «СЛУГА НАРОДУ». Самовисуванець, безпартійний.

Уродженець Донецька, мешкає Броварах Київської області. На своїй сторінці у Facebook зазначає, що являється юристом і засновником юридичної компанії «Максименко і партнери».

Що стосується ГО «Громадський рух «Слуга народу», як зауважує ГФ «Опора», то вона зареєстрована 11 травня в місті Нікополі на Дніпропетровщині.

«Ця організація була створена ще до виборів. Вона з Президентом не зв’язана. Це є громадський рух, волонтерством займається. Я вирішив показати, що люди з Донецька не такі вже й страшні. Мені здалося, там більше шансів пройти, ніж в інших регіонах, де є олігархи. Тим більше, що в мене є друзі зі Львова. Якраз до них в гості поїжджу», – розповів у коментарі «Опорі» Ярослав Максименко.

Натомість Микола Яворський, який балотується у цьому окрузі від політичної партії «Слуга народу» про такий рух-клон чує вперше. «Нас попереджали, що можливо будуть під нашим брендом «Слуги народу» борди в зеленому фоні виставляти, писати схожі вислови, які є в нас в програмі. Про цей рух я чую вперше. Але сьогодні мені люди з міста Самбір, казали про цей рух, ви – другі. Хтось дає нам технічних кандидатів», – зазначив Микола Яворський.

Як наголошує у своїй передвиборчій програмі Ярослав Максименко, щоб наша країна розвивалась та успішно процвітала треба, аби до влади прийшов простий українець.

Він заявляє про «готовність працювати над створенням нормативної бази, яка запровадить гарантований державою універсальний пакет медичних послуг, що усуне проблему зубожіння лікарів та покращить медичний сервіс у регіонах». Також пропонує споруджувати бетонні дороги, що, за його словами, дешевше ніж будівництво асфальтних, більше того – вони витримують більшу вагу і служать майже вдвічі довше.

Мар’ян Антошик – 32 роки, депутат Старосамбірської міськради, оператор з добування нафти і газу нафтогазовидобувного управління «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Кандидат від політичної партії «УДАР», безпартійний.

У його передвиборчій програмі йде мова про відродження карпатського регіону, шляхом збереження та раціонального використання природних ресурсів; відновлення лісів; розширення культурних та економічних зв’язків з прикордонними територіями сусідніх держав; розвиток зеленого туризму із залученням інвестиційних програм; відкриття нових пунктів пропуску на західному кордоні.

Василь Курій – 44 роки, депутат Старосамбірської районної ради з фракції «Воля», підприємець. Самовисуванець, безпартійний.

Свого часу займався координацією Львівської обласної організації «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Лісозахисник, борець з незаконними рубками на Старосамбірщині.

«Винні за масові незаконні рубки повинні бути покарані. Але це не головна мета. Для того, щоб остаточно викорінити проблему, потрібно дати тим людям, які зараз працюють у секті «чорних лісорубів» можливість заробляти законно та правильно. Якщо не буде спокуси, вдасться досягнути згоди, карпатські ліси мають шанс вижити. Замість тих, що вже знищені – посадимо нові», – наголошує у своїй програмі Василь Курій.

Також він зазначає, що реформа органів місцевого самоврядування є неефективною.

«Бюджети маленьких сіл та міст (ОТГ) дотаційні, а це ставить їх у незручне та залежне становище перед вищими органами влади. Так не має бути! Децентралізація повинна працювати справно. Так, щоб кожне село, містечко було самодостатнім та заможним», – зазначає кандидат в нардепи.

Окрім цього, Василя Курія хвилює тема освіти, особливо у гірських регіонах. Як він наголошує, через малу кількість учнів, а часом і не лише через це, освітні заклади у селах закривають, а «Школярики», котрі мали б довозити дітей до шкіл інших населених пунктів часто поламані або просто не їздять жахливими дорогами.

Юрій Міськів – 43 роки, директор департаменту фінансів промисловості Міністерства фінансів України. Самовисуванець, безпартійний.

Тут варто додати, що на сайті партії «Голос» його називають єдиним узгодженим кандидатом у цьому окрузі.

З січня до липня 2015 року працював у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. З липня 2015 року працюю у Міністерстві фінансів України. Наразі – директором департаменту фінансів промисловості Мінфіну.

Додамо, що Юрій Міській також увійшов у рейтинг із ТОП-10 кандидатів в нардепи по Львівщині, які не жаліли коштів на рекламу у Facebook.

У разі обрання нардепом обіцяє робити все для забезпечення успішного розвитку громад та суттєве підвищення рівня життя жителів сільської місцевості. Однією з своїх найголовніших цілей вбачає відродження села, виведення його на світовий рівень розвитку. Серед пріоритетних завдань – підвищення розміру пенсії, заробітної плати та стипендій; відкриття нових лікарських амбулаторій в рамках реалізації медичної реформи; розвиток малого та середнього бізнесу в сільській місцевості.

Ігор Піхоцький – 54 роки, депутат Старосамбірської районної ради, начальник Старосамбірський РВ ГУ ДМС України у Львівській області. Кандидат від політичної партії «Народний Рух України», безпартійний.

У його передвиборчій програмі зокрема йде мова про ініціювання заохочення повернення заробітчан: нарахування трудового стажу, нульове оподаткування їх переказів до України.

«Власники російських паспортів та, так званих паспортів «ДНР/ЛНР», у випадку збереження зазначеного громадянства/псевдо громадянства зазнають покарання та позбавлення всіх соціальних виплат і пенсій. «Підтвердження громадянства» України для мешканців окупованих територій, що перебувають в Україні, іспити на знання української історії, мови та складання Присяги державі Україна», – наголошує Ігор Піхоцький.

Юрій Проданюк – 54 роки, керівник польотами – льотчик в/ч А3913. Самовисуванець, безпартійний.

У разі обрання нардепом обіцяє подати до Верховної Ради України такі законодавчі ініціативи: про скасування грошової застави за корупцію; про довічну заборону корупціонерам обіймати посади на державній службі; про скасування довічних пільг і привілей колишнім президентам України; про відкликання депутата за «кнопкодавство» та прогули.

Також Юрій Проданюк каже, що законодавчо сприятиме активному впровадженню стандартів НАТО у Збройних Силах України; наданню військовослужбовцям високих соціальних гарантій.

Окрім цього, кандидат у своїй передвиборчій програмі наголосив, що виступає за відновлення ядерного статусу України; а також за незалежні від олігархів засоби масової інформації.

Володимир Саврук – 49 років, директор ТОВ «Рейдер». Самовисуванець, безпартійний.

У 2006 році балотувався до Львівської міської ради та Верховної Ради за списками «Українського Народного Блоку Костенка і Плюща». Вже 2015 року робив спроби потрапити до Львівської міськради та облради по мажоритарці від «Народного контролю».

Також він являється головою правління Фонду допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям учасників АТО.

«Протягом останніх п’яти років, в силу своєї благодійної діяльності, я тісно спілкуюся з мешканцями Самбірщини, Старосамбірщини, Турківщини та Сколівщини. Сьогодні люди живуть з такими проблемами, як низькі пенсії та зарплати, відсутність можливості працевлаштування за місцем проживання, та вкрай поганий стан доріг місцевого значення. Впевнений, що для того, щоб зупинити масові виїзди наших людей за кордон, нам необхідно вирішити ці три основні проблеми, тоді село буде розвиватися, місто буде процвітати, а українці будуть гідно жити», – переконаний Володимир Саврук.

Кандидат у своїй передвиборчій програмі також наголошує на необхідності обов’язково упорядкувати вирубки карпатських лісів та відстоювати заборону вивозу лісу-кругляка за межі України.

Серед пріоритетних завдань визначає: забезпечення миру після повернення наших територій; припинення економічних, торгових стосунків із Росією; боротьба з корупцією; завершення реформування правоохоронної системи на всіх рівнях; сприяння розвитку середнього класу населення в Україні тощо.

Варто додати, що днями на його Facebook-сторінці з’явилась інформація про те, що він висловлює свою підтримку Юрію Доскічу.

«Мав зустріч з Юрієм Доскічем. В нас однакове бачення по розвитку Карпатського краю. На сьогоднішній день в нас однакове бачення розвитку держави. А так як рейтинг п. Юрія на нині є вищий, то я прийняв рішення підтримати Юрія Доскіча в цих перегонах. Я хочу змін і це мій крок до змін… Я переконаний, що від такого рішення переможе виборець», – написав він.

Степан Сюшко – 44 роки, директор коледжу Львівського університету бізнесу та права. Кандидат від ВО «Свобода», член цієї політичної партії.

Його передвиборча програма складається з 30 пунктів. Серед них: обов’язкова перевірка держслужбовців, кандидатів на виборні посади за допомогою «детектора брехні»; скасування недоторканості президента України, народних депутатів та суддів; позбавлення мандату народних депутатів України за кнопкодавство та прогули; встановлення виплати українським сім’ям у зв’язку з народженням дитини у розмірі 120 000 гривень; ініціювання зміни Мінських угод та Нормандського формату на Будапештський формат за участі США і Великої Британії тощо.

Микола Яворський – 38 років, директор ТОВ будівельна фірма «СерКоН Груп». Кандидат від політичної партії «Слуга народу», безпартійний.

Раніше був головою Турківської районної організації «УКРОП». Очолює ГО «Українці мають право».

У своїй передвиборчій програмі бере на себе зобов’язання повністю підтримувати, запропоновану президентом України, програму розвитку нашої держави. Зокрема пропонує переглянути питання щодо піших та автомобільних пропускних пунктів з Республікою Польща і погодити з мешканцями Турківського і Сколівського районів їх межі та розробити зручну логістику маршрутів. Також обіцяє запровадити жорсткіші правила для лісових господарств і власників рубок.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Лопушанського, Ярослава Качмарика, Юрія Доскіча, Романа Кутного, Андрія Дубаса, Василя Курія, Юрія Міськіва, Ігоря Піхоцького, Володимира Саврука, Степана Сюшка, Миколи Яворського, сайт Нижанковицької громади, ЦВК.