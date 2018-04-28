Активісти заявили про незаконну рубку лісу на Старосамбірщині під прикриттям високопосадовців

На сторожі захисту українських лісів мала стояти Екоінспекція, природоохоронці-лісники. Але не на Старосамбірщині позиція екологів є нейтральною. Мало того, чиновники свідомо стають на сторону порушників і замовчують факти виявлення незаконної рубки дерев та техніки. Про це повідомив депутат Старосамбірської районної ради та активіст громадської організації «Майдан Старосамбірщини» Василь Курій, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів В. Курій, за ліс на околицях сіл Стрілки, Лопушанка-Хомина, Гвоздець, Головецько, Ясениця-Замкова б’ють на сполох вже не один рік. Люди самотужки фіксують порушення та безуспішно шукають захисту.

«Для того, щоб сюди виїхали екологи перевірити стан справ, поліція має отримання відповідне рішення суду. І хоча старосамбірські правоохоронці хочуть чи не хочуть, та мусять порушувати провадження та просити допомоги в екологів, у районному суді цього документу не дають. Відповідно Екоінспекція приїхати не може. Ці факти не піддаються розумінню, але і це ще квіточки», – повідомляє депутат.

За його словами, активісти неодноразово викликали інспекторів самостійно, та отримали три відписки про те, що ті не мають можливості приїхати, бо просто не мають на це підстави –рішення суду або вказівки із Києва.

«Минулого тижня сталося диво – Екоінспекція приїхала. І навіть виїхала в ліс, але, оскільки це не був офіційний виїзд, жодних документів у лісгоспу не запросила… Активісти показали перевіряльникам не просто рубки дерев, а три трактори. Це не просто трактори, а гусеничні трактори, а робота такої техніки в лісах заборонена законом. Не треба багато думати чи проводити бозна-яке розслідування, щоб зрозуміти, чому ці агрегати там стоять… одного із них вдалося взяти на гарячому, коли він тягнув ліс. Подзвонити на 112 активістам не вдалося, від нас там вже просто не беруть слухавки. Натомість представники комісії, що перебували на місці подій, також відмовились телефонувати. Ми вимагали у представника державної влади у районі пана Володимира Головчака – головного спеціаліста відділу економічного розвитку торгівлі та інфраструктури Старосамбірської РДА, аби він викликав на місце події правоохоронців, та він відмовився це зробити. Врешті представник Нацкорпусу Святослав Сірий викликав поліцію, яка і зафіксували техніку і склала протокол про відсутність документів», – зазначив Василь Курій.

Він також говорить, що десант чиновників, який перевіряв ліс на предмет рубки дерев склав відповідний акт, зміст якого приголомшив активістів.

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«Комісія стверджує, що гусеничної техніки на обстежуваних ділянках не виявлено! Подивіться на фото, панство перевіряльників увіковіченні на фотографіях, а біля цього ж таки трактора, ми зняли навіть відео. А вони в «документі» заявляють, що гусеничної техніки не було. Хто з нас марить? І яка, власне, мета візиту екоінспекторів?», – обурені активісти.

У той же час прес-служба Державної Екологічної інспекції у Львівській області повідомляє, що на адресу Державної екологічної інспекції у Львівській області надійшов лист Старосамбірської районної ради щодо спільного комісійного обстеження лісового масиву Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс», а саме кварталу 29 Дністрянського лісництва на предмет порушення природоохоронного законодавства.

«23 квітня 2018 року працівниками Інспекції у складі комісії, до якої увійшли також депутат Старосамбірської районної ради Курій В.В., головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Старосамбірської райдержадміністрації Головчак В.Б., в присутності інженера лісового господарства Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» Паплика В.М., лісничого Дністрянського лісництва Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» Шевчика В.М. та лісника обходу №6 Дністрянського лісництва Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» Топільницького В.М. проведено обстеження лісових масивів в кварталі 29 Дністрянського лісництва», – йдеться у повідомленні.

В ході обстеження комісією перевірено рубки головного користування, на які виписано лісорубні квитки. Ці ділянки знаходяться в стадії розробки, межі яких відбиті в натурі.

«Рубки проводяться без порушень, згідно нормативних вказівок та інструкцій. На ділянках виявлено сліди гусеничної техніки, але на момент обстеження самої техніки не виявлено… В ході обстеження лісових масивів Дністрянського лісництва Старосамбірського ДЛГП «Галсільліс» поблизу с. Лопушанка – Хомина (Стрілківська сільська рада) фактів незаконної вирубки деревини також не виявлено», – йдеться у повідомленні Державної Екологічної інспекції у Львівській області.