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Львів’ян запрошують у філармонію насолодитися звуками клавесина

Вероніка Рой

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У суботу, 20 липня, о 19:00 год. у Львівській національній філармонії відбудеться концерт Варвари Турти, яка зіграє музику для клавесина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Варвара Турта — молода київська клавесиністка та піаністка. Серед її досягнень — дві перемоги на престижному Міжнародному конкурсі клавесиністів ім. Ванди Ландовської в Італії. На сцені Львівської філармонії вона представить програму, у якій поєднаються твори митців епохи бароко та сучасного українського композитора, музикознавця Богдана Котюка», — йдеться в повідомленні філармонії.

Для львівської публіки музикантка зіграє одночастинні сонати італійського майстра Доменіко Скарлатті, які є важливим етапом у становленні однойменного жанру інструментальної музики, композиції з доробку Й.С. Баха та Л. Куперена — Соната ре мінор (BWV964) та Сюїта in F. Завершить вечір Пасакалія німецького митця 2 половини XVII століття Ґеорґа Муффата.

Фото: ЛОДА

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