АТП-1 проведе службове розслідування інциденту у львівській маршрутці, в якій травмувалася пенсіонерка

Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1 проводить службове розслідування через інцидент в маршрутці № 10, в якій травмувалася 66-річна жінка.

«У четвер, 18 липня, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що напередодні в автобусі № 10 травмувалася пасажирка. Як попередньо вдалося з’ясувати, за словами водія, пасажирка не заходила в автобус, а вже їхала в ньому. На одній із зупинок вона сказала, що їй затиснуло руку. Після цього жінка доїхала до потрібної їй зупинки і вийшла з автобуса», – йдеться у повідомленні пресслужби мерії Львова.

Як повідомив директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула, щодо цього інциденту триває службове розслідування. Водій викликаний для написання пояснення.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, що у маршрутці № 10 (маршрут «ТРЦ «Кінг Крос Леополіс – залізничний вокзал», перевізник ЛК «АТБ №1») водій, закриваючи двері, придавив 66-річній жінці руку: постраждала отримала перелом.