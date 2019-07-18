Поїздка у маршрутці завершилася переломом руки. Водій придавив бабусю дверима

У маршрутці № 10 (маршрут «ТРЦ «Кінг Крос Леополіс – залізничний вокзал», перевізник ЛК «АТБ №1») водій придавив 66 річну жінку: постраждала отримала перелом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 17 липня близько 12:30 год. на вул. Науковій, 47 під час посадки пасажирів у маршрутний транспортний засіб № 10 водій, не переконавшись у безпечності під час посадки пасажирів, закрив передні двері, внаслідок чого пасажирка 1953 року народження отримала закритий перелом лівої променевої кістки (двері притиснули ліву руку).
Після надання допомоги потерпіла відпущена додому.
Соломія Головіна