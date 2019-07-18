Поїздка у маршрутці завершилася переломом руки. Водій придавив бабусю дверима

У маршрутці № 10 (маршрут «ТРЦ «Кінг Крос Леополіс – залізничний вокзал», перевізник ЛК «АТБ №1») водій придавив 66 річну жінку: постраждала отримала перелом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 17 липня близько 12:30 год. на вул. Науковій, 47 під час посадки пасажирів у маршрутний транспортний засіб № 10 водій, не переконавшись у безпечності під час посадки пасажирів, закрив передні двері, внаслідок чого пасажирка 1953 року народження отримала закритий перелом лівої променевої кістки (двері притиснули ліву руку).

Після надання допомоги потерпіла відпущена додому.