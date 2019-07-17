Сьогодні львів'ян кличуть у філармонію послухати унікальне поєднання флейти та органа

Сьогодні, 17 липня, о 19.00 год. у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Tête-à-Tête», під час якого музиканти Ігор Мацелюх та Олена Мацелюх виконають твори на флейті Пана й органі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Виступ відбудеться в межах фестивалю «Pizzicato e Cantabile».

«Репертуар вечора формують органні композиції Ференца Ліста, Жана Алена, Александра Ґільмана та сучасного українського композитора Богдана Котюка, а також твори Клода Дебюссі, Фріца Крайслера і Ґаетано Пуньяні, що прозвучать у дуеті», — інформують організатори.

Олена Мацелюх гратиме на органі, а Ігор Мацелюх — на флейті. Цього вечора зі сцени філармонії лунатимуть такі твори: Органний хорал «Nun danket alle Gott» Ференца Ліста, Маленька сюїта: «En bateau», «Menuet», «Cortege» Клода Дебюссі, Літанії Жана Алена, Адажієтто «Tête-à-Tête» Богдана Котюка, Органна сюїта № 1 Алескандра Ґільмана, Три віденські танці: «Радість любови», «Туга любови», «Прекрасний розмарин» Фріца Крайслера, Карнавал у Валенсії Ґаетано Пуньяні.

Більше інформації за тел. 235−89−46.

Фото: мерія Львова