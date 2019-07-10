Львів’ян кличуть на міжнародний фестиваль «Pizzicato e Cantabile»

Львівська національна філармонія запрошує на міжнародний фестиваль літньої пори «Pizzicato e Cantabile». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Слухачів очікують 10 цікавих подій, що триватимуть упродовж 14 липня – 11 серпня. Адже, фестиваль об’єднає музикантів із п’яти країн: США, Хорватії, Чехії, Франції та України.

У їхньому виконанні звучатимуть всесвітньо відомі шедеври А. Вівальді, Й.С. Баха, Ф. Ліста, К. Дебюссі, Ф. Шуберта, С. Рахманінова та ще багатьох інших композиторів. Твори звучатимуть в оригінальних аранжуваннях та інтерпретаціях.

Окрім того, гості фестивалю також презентуватимуть музику своїх рідних країн. Зокрема, у програмі «De la France avec amour», батько і син, П’єр Зеворт та Авґустін Зеворт виконають композиції французьких майстрів. 21 липня органіст Едмунд Андлер-Борічь також познайомить гостей події із творами хорватських митців для цього інструмента. 28 липня чеські музиканти виконають камерну вокальну музику Леоша Яначека та Антоніна Дворжака, а 6 серпня Петр Плани інтерпретуватиме чеську органну музику.

За словами організаторів, багатогранний репертуар концертів поєднає фортепіанне, органне, духове, вокальне, клавесинне, струнне та навіть поетичне і зображальне мистецтво.