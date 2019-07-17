Путін спростив отримання російського громадянства для усіх жителів Донеччини та Луганщини

Президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України. Про це повідомляє УП.

Згідно з указом, люди, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, можуть отримувати російське громадянство в спрощеному порядку. Раніше Путін спрощував отримання громадянства РФ тільки для мешканців непідконтрольних Києву районів Луганської і Донецької області.

Указ поширюється тільки на тих, хто вже проживав на цій території до квітня 2014 року.

Як повідомляв Львівський портал, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав мешканців самоназваних «ДНР» та «ЛНР» не отримувати російські паспорти. Також Україна звернулася до Ради безпеки ООН через такий указ Путіна.

Нещодавно Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, аби надавати громадянство Росії у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, але і всім українцям.

Згодом заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що жителів ОРДЛО, які отримають російський паспорт, потрібно буде позбавляти українського і закордонного паспортів.