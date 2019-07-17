Львівські олімпійці шукатимуть домівку для безпритульних тварин

У четвер, 18 липня, о 14 годині чемпіон Других Європейських ігор, капітан збірної України з карате Станіслав Горуна спільно з Національним олімпійським комітетом України Львівщини організовує благодійну акцію «Шукаю друга!» у центрі адопції безпритульних тварин ЛКП «ЛЕВ» (Промислова 56). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що олімпійці Львівщини на території Першої комунальної ветеринарної клініки «Лев» вигулюватимуть та доглядатимуть за безпритульними собаками, розповідатимуть про своїх домашніх улюбленців та доноситимуть до глядачів головну ідею акції «Ми знаходимо час на те, що дійсно цінуємо» , адже попри зайнятість, часті виїзди за кордон олімпійці мають домашніх улюбленців та турбуються про них.

Кожен, хто захоче «всиновити» тварину, окрім щирого друга отримає ще й пам’ятний подарунок від зіркового спортсмена, спільне фото та спортивний сувенір від НОК у Львівській області.

Спортсмени-учасники акції:

Станіслав Горуна – переможець Європейських ігор 2019 року, переможець Всесвітніх ігор 2017 року, шестиразовий чемпіон України з карате

Андрій Котельник – срібний призер Олімпійських ігор 2000 року (Сідней, Австралія), переможець Кубка Європи 1999 року (Львів, Україна), переможець першості Європи серед юніорів 1995 року (Шіофок, Угорщина). 5-разовий чемпіон України

Юля Коростильова – учасниця Олімпійських ігор 2004 року в Афінах, чемпіонка Європи з пневматичної зброї 2004, 2007 років

Галина Мельник – бронзова призерка Європейських ігор 2019 року, член національної збірної України з карате

Вікторія Ленишин – майстер спорту України міжнародного класу з художньої гімнастики, учасниця Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року

Христина Опьола-Подгрушна – учасниця Олімпійських ігор 1994 року в Ліллегаммері, виконавчий директор відділення НОК України у Львівській області, майстер спорту України з гірськолижного спорту

Віра Передерій – майстер спорту міжнародного класу з художної гімнастики України, фіналістка Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 року в Пекіні, Молодий посол України на ІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх 2016 року в Ліллегаммері, член Комісії з олімпійської освіти Міжнародного олімпійського комітету

Ксенія Пилипів – заслужений майстер спорту з веслування на човнах Дракон

Ярослав Горуна – учасник Перших Європейських ігор, чотириразовий чемпіон України з карате.

Як повідомляв Львівський портал, на Європейських іграх-2019 у Мінську збірна України посіла третє загальнокомандне місце. В активі наших спортсменів – 51 медаль, із яких 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових.