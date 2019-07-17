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Дитячі бібліотеки Львова отримали 200 книг шрифтом Брайля

Вероніка Рой

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17 дитячих бібліотек Львова, дві обласні дитячі бібліотеки (розташовані у місті) та Львівська спецшкола-інтернат № 100 для дітей з вадами зору отримали 200 книг, надруковані шрифтом Брайля. Кожна книга має аудіоверсію, кольорові рельєфні малюнки та універсальний дизайн — тобто плоский і рельєфно-крапковий шрифт, що дозволяє одночасно читати її зрячим і незрячих дітям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«З 2018 року у Львові започатковано ініціативу щодо створення у місті інклюзивних бібліотек. Статус інклюзивних вони отримують завдяки отриманню рельєфно-крапкових книг для незрячих читачів. Минулого року всі 17 міських бібліотек для дітей одержали по 10 книжок, надрукованих шрифтом Брайля. А цьогоріч «Фонд реабілітації незрячих» продовжив цю традицію, яка вивела місто Лева на чільні позиції серед усіх інших міст України. Адже досі жодне місто немає бібліотек, кожна з яких пропонувала б читачам з важкими порушеннями зору відповідні їх можливостям книги. Львів таку послугу своїм мешканцям пропонує», — розповіла заслужена працівниця соціальної сфери України, керівниця Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка» Оксана Потимко.

Особливістю цьогорічних книг є те, що вони виготовлені в універсальному дизайні — тобто мають плоский і рельєфно-крапковий шрифт (сторінка ліворуч — плоским шрифтом, сторінка праворуч — шрифтом Брайля), що дає змогу одночасно читати книгу як зрячим людям, так і незрячим. Кожна книга має кольорові рельєфні малюнки, доступні для огляду на дотик, і озвучені версії через QR-код (аудіоверсії). Над створенням аудіоверсій працювали відомі львівські письменники, поети, музиканти, співаки: Марічка Крижанівська, Славко Нудик, Ольга Банах, Мар’яна Фехтель і вокальна дитяча студія Павла Табакова. Усі видання мають ISBN нумерацію і внесені у міжнародний реєстр.

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