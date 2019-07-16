В Україні створили нову Митну службу

Сьогодні, 16 липня, у Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій зареєстровано Державну митну службу. Про це у Facebook повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає Львівський портал.
«Коли заходиш до реєстру і радієш. Сьогодні Максим Нефьодов зареєстрував Державну митну службу», – написала Маркарова.
Нагадаємо, 5 липня Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова на посаду керівника Державної митної служби України.
Також перебуваючи у Львові Максим Нефьодов розповів, яким бачить майбутнє очолюваної структури.
Анастасія Мельник