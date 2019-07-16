В Австрії дозволили екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Водночас, українець поки залишається у Відні. Про це повідомляє DW із посиланням на пресслужбу міністерства юстиції Австрії.

Зазначається, що таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов’язань Австрії.

Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

Водночас, поки що Дмитро Фірташ залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

Як повідомляв Львівський портал, 25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Як відомо Дмитро Фірташ – співвласник скандально відомого «Надра Банку», який збанкрутував. Фірташ, Бахматюк і Лагун завинили Нацбанку майже 30 мільярдів.

Прізвище одіозного олігарха також опинилось у секретних документах з розслідування Міжнародного консорціуму розслідувальної журналістики, які були злиті в інтернет.

У оприлюднених документах зазначено, що Дмитро Фірташ є власником пакету акції і директором з 2007 року Group DF Limited на Британських Віргінських островах.

В інформації про нього також зазначається, що він є співвласником Росукренерго, партнера Газпрому. А американські співробітники правоохоронних органів та дипломати пов`язують його з торгівлею зброєю та наркотиками а також зі зв’язками з відомим кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем.

Затримали Фірташа в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржував свою екстрадицію в США.