Суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Фірташа до США

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це 25 червня заявив суддя Верховного суду Австрії, повідомляє Радіо Свобода.

Суд Австрії вирішив не задовольняти апеляцію адвокатів олігарха. Зазначається, що тепер рішення має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом, а після того можна проводити екстрадицію.

Фірташ і його захисники рішення не коментували і залишили будівлю суду.

Про вірогідність такого рішення суду повідомлялося на початку червня. За словами одного з адвоката Фірташа Дена Вебба, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після судового засідання.

Як відомо, наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

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Як відомо Дмитро Фірташ – співвласник скандально відомого «Надра Банку», який збанкрутував. Фірташ, Бахматюк і Лагун завинили Нацбанку майже 30 мільярдів.

Прізвище одіозного олігарха також опинилось у секретних документах з розслідування Міжнародного консорціуму розслідувальної журналістики, які були злиті в інтернет.

У оприлюднених документах зазначено, що Дмитро Фірташ є власником пакету акції і директором з 2007 року Group DF Limited на Британських Віргінських островах.

В інформації про нього також зазначається, що він є співвласником Росукренерго, партнера Газпрому. А американські співробітники правоохоронних органів та дипломати пов`язують його з торгівлею зброєю та наркотиками а також зі зв’язками з відомим кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем.

Затримали Фірташа в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржував свою екстрадицію в США.