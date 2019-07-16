На «нормандській зустрічі» домовилися про обмін полоненими

У Парижі 12 липня під час зустрічі радників у нормандському форматі було досягнуто домовленостей щодо проведення упродовж місяця обміну певної кількості бранцями. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, передає УНН.

«Протягом місяця домовилися здійснити обмін певної кількості наших бранців. Президент говорив 10 на 10, 15 на 15. В принципі, ми не замикаємося навколо кількості людей. Наша мета зараз обміняти та отримати наших людей назад і розблокувати процес “всіх на всіх”, про який ми довго говоримо і який до цього довгий час був заблокований», – сказав Вадим Пристайко.