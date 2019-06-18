Зеленський анонсував можливі варіанти обміну заручників

Сьогодні, 18 червня, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле у рамках офіційного візиту до Німеччини розповів про формат обміну заручників, який міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації конфлікту на Донбасі, повідомили у прес-службі президента.

«Під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників. Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації», – йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі президент повідомив, що Україна починає проект розбудови Донбасу вже зараз.

«І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, дороги, яких немає», – наголосив Володимир Зеленський.