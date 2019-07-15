ОСТАННІ НОВИНИ

Поліцейські розшукують мешканку Соснівки, яка не повернулася додому з роботи

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці оголосили в розшук 51-річну жительку Соснівки, яка 12 липня пішла на роботу і не повернулася додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що 51-річна жінка, яка працює на одному з підприємств у Червонограді, пішла на нічну зміну 12 липня і не повернулася додому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «безвісти зникла» та негайно розпочали оперативно-розшукові заходи, до яких були залучені працівники Червоноградського та Сокальського підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили осіб, які, за їхніми словами, підвезли жінку до  Соснівки близько 05:00 год. ранку 13 липня. Вони є мешканцями Сокальського району віком 26 та 27 років. Щодо них зараз тривають слідчі дії.

Втім пошуки зниклої дотепер тривають. Поліцейські разом із місцевими мешканцями  обстежують територію та проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження  жінки, просять терміново повідомляти на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?
Вероніка РОЙ
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?

До дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, залишилось менше тижня. А це означає, що передвиборча г...

Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун
Соломія ГОЛОВІНА
Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун

Театр – це життя. Ця фраза точно окреслює керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С....

Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...