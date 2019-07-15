Поліцейські розшукують мешканку Соснівки, яка не повернулася додому з роботи

Правоохоронці оголосили в розшук 51-річну жительку Соснівки, яка 12 липня пішла на роботу і не повернулася додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що 51-річна жінка, яка працює на одному з підприємств у Червонограді, пішла на нічну зміну 12 липня і не повернулася додому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «безвісти зникла» та негайно розпочали оперативно-розшукові заходи, до яких були залучені працівники Червоноградського та Сокальського підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили осіб, які, за їхніми словами, підвезли жінку до Соснівки близько 05:00 год. ранку 13 липня. Вони є мешканцями Сокальського району віком 26 та 27 років. Щодо них зараз тривають слідчі дії.

Втім пошуки зниклої дотепер тривають. Поліцейські разом із місцевими мешканцями обстежують територію та проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місцезнаходження жінки, просять терміново повідомляти на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції.