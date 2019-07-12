ЦВК оголосила попередження п'ятьом кандидатам на Львівщині

Володимир Доманський, Володимир Гірняк, Павло Малихін, Андрій Гнатуш та Андрій Лопушанський не вчасно відкрили поточні рахунки виборчих фондів. Про це зазначено в постанові Центральної виборчої комісії № 1537 від 8 липня. Через це кандидати отримали попередження від ЦВК. Про це Львівському порталу повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

Що було причиною невчасного відкриття рахунків:

«Як не відкритий? В мене розрахунки з нього йдуть. Коли я відкрив рахунок, я передзвонив в ЦВК і сказав, що скидаю їм довідку. Вони сказали ні, нам потрібно, щоб сам банк надіслав. Справа в тому, що в банку при мені лист зробили, що за один день доходить і відправили. Тобто вони отримали інформацію», – розповів кандидат у народні депутати (самовисування) у 116 виборчому окрузі Володимир Доманський.

Володимир Гірняк, кандидат у 120 виборчому окрузі від «Громадянської позиції», зазначив: «Я відкривав. Я зараз уточню питання. В нас ролики йдуть, все офіційно проходить, оплачується».

Громадянській мережі ОПОРА не вдалося почути позицію кандидата у народні депутати (самовисування) у виборчому окрузі №121 Павла Малихіна. Але ми залишаємо за ним право на відповідь.

Кандидат у народні депутати (самовисування) у виборчому окрузі № 122 Андрій Гнатуш спростував інформацію про не відкриття поточного рахунку. На підтвердження своїх слів надав ОПОРІ довідку з банку.

Зазначимо, що Павло Малихін зареєстрований ЦВК 13 червня, Володимир Доманський – 14 червня, а Володимир Гірняк, Андрій Лопушанський, Андрій Гнатуш – 15 червня.

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією.

Наприклад, 10 день від дня реєстрації Андрія Гнатуша – 25 червня. А в наданих документах ОПОРІ зазначається, що він відкрив рахунок 27 червня, тобто із запізненням.

На 12 день після реєстрації окрім Гнатуша, рахунки відкрили Павло Малихін та Володимир Доманський. На 11 день (26 червня) після рішення комісії рахунок в банківській установі вікрив Володимир Гірняк.

Кандидат у народні депутати (самовисування) у 125 виборчому окрузі Андрій Лопушанський єдиний зізнався, що відкрив виборчий рахунок у фінустанові із запізненням, а саме 2 липня. «В мене вже все відкрито і все в порядку. Просто я був у відрядженні від Верховної Ради в ПАРЄ і тиждень мене не було тут, тому я не міг відкрити його тоді, коли всі. Я приїхав і відкрив».

Зазначимо, що в разі порушення кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі терміну відкриття рахунку свого виборчого фонду, йому оголошується попередження.