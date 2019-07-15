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За незаконне зберігання зброї та боєприпасів мешканцям Турківщини «світить» три роки тюрми

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо двох жителів Турківського району, яких підозрюють у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що один із чоловіків зберігав обріз одноствольної рушниці «ИЖ-К» 16 калібру, який є нестандартною вогнепальною гладкоствольною зброєю, а інший – дванадцять набоїв калібру 5,45 мм до автоматів системи Калашникова АК-74, три патрони калібру 7,62 мм до автоматів системи Калашникова та один патрон калібру 7,62 мм до кулеметів ПК, ПКМ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Під час досудового слідства прокурор і підозрювані уклали угоду про визнання винуватості. Міру покарання їм узгодили у вигляді трьох років позбавлення волі (із застосуванням ст.75 КК України).

Остаточне рішення щодо зловмисників прийматиме суд.

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