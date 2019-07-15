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Суд відпустив під домашній арешт псевдомінера «Шегині»

Анастасія Мельник

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Мостиський районний суд обрав запобіжний захід 36-річному псевдомінеру, який 9 липня «замінував» пункт пропуску «Шегині». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці нагадують, що телефонне повідомлення від невідомої особи про замінування пішого переходу МАПП «Шегині» надійшло на лінію «102» о 19:29 год. 9 липня.

Особу «псевдомінера» вдалось встановити та затримати. Зловмисником виявився 36-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відтак 10 липня чоловікові було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Крім цього, ухвалою слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За вчинене фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

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