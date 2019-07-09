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Поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який «замінував» пункт пропуску «Шегині»

Вероніка Рой

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Сьогодні, 9 липня, близько 19.30 до поліції зателефонував анонім, який повідомив про те, що пункт пропуску «Шегині» заміновано. Правоохоронцям вдалося встановити особу «мінувальника». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

«Працівники Мостиського відділення поліції встановили, що неправдиву інформацію про замінування надав 36-річний місцевий мешканець, який телефонував у поліцію з мобільного своєї матері», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Чоловіка затримано, невдовзі зловмиснику буде обрано міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція

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