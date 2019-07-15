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Ремонт Замарстинівської: до кінця року відкриють ділянку Липинського-Гайдамацької

Анастасія Мельник

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У Львові тривають роботи з реконструкції вул. Замарстинівської, на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької. До кінця цього року планують повністю закінчити цей об’єкт і відкрити його для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Сьогодні я маю сто відсотків впевненості, що до кінця цього року вулиця Замарстинівська буде відремонтована до вул. Гайдамацької, до вул. Торф’яної. І трамвай № 6 відновить свою роботу. Надзвичайно складні були роботи, бо були плавуни і 80% всієї роботи — це підземні комунікації, які повністю замінили. Тут також поставили якісні дощоприймачі», — розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», на вул. Замарстинівській станом на 13 липня прокладено 349 м каналізаційного колектору діаметром 1600 мм на ділянці від вул. Липинського до вул. Хімічної.

А на ділянці від вул. Липинського до вул. Торф’яної завершено влаштування каналізаційних колекторів: прокладено 138 м каналізаційного колектору діаметром 800 мм, та 24 м діаметром 400 мм. Зараз на цій ділянці виконують підключення будинків та ринв до каналізації. Уже дійшли до вул. Ремісничої.

Також, прокладено:

  • 480 м водопроводу діаметром 160 мм (до вул. Дашкевича);
  • прокладено трамвайну колію, довжиною 330 м (до вул. Баронча);
  • укладено плити під трамвайну колію — 360 м. п. (720 м2) (до вул. Баронча);
  • замощено трамвайну колію і проїзну частину бруківкою площею 1545 м2 (до вул. Баронча);
  • замощено тротуари до перехрестя з вул. Баронча.

Зараз проводять роботи з влаштування піщано-щебеневої основи під трамвайні колії на ділянці від вул. Баронча до вул. Східної. Встановлено 8 опор контактної трамвайної мережі і 6 світильників на вул. Замарстинівській, на ділянці від вул. Липинського до вул. Баронча.

Як повідомляв Львівський портал, з понеділка, 15 липня, для проїзду транспорту відкрита перша ділянка вулиці Замарстинівської — від вул. Липинського до вул. Малинова.

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