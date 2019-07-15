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На Яворівському полігоні стартувала підготовка до міжнародних навчань Rapid Trident-2019

Наталя Дуляба

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного розпочала роботу заключна конференція з підготовки міжнародних командно-штабних навчань Rapid Trident-2019. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії.

 

Для того, аби взяти участь у конференції, на Львівщину завітали представники 12 країн світу, представництва НАТО в Європі, а також литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Захід на Яворівському полігоні триватиме до кінця тижня. Під час конференції заплановано затвердити план та графік всіх етапів міжнародних навчань Rapid Trident-2019, які відбудуться вже у вересні.

Співголовами будуть заступник командувача Оперативного командування «Захід» полковник Олександр Жакун та полковник Збройних Сил США Тімоті Клівленд.

Фото: Академія сухопутних військ

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