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На Львівщині відбудеться християнський військово-вишкільний табір «Захисник»

Соломія Головіна

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На території Національного природнього парку «Сколівські Бескиди» з 17 по 27 липня вже четвертий  рік поспіль відбудеться християнський військово-вишкільний табір «Захисник». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Метою табору «Захисник» є духовна, моральна, фізична та інтелектуальна підготовка молоді до можливого виконання нею військового обов’язку перед Українською державою в лавах Збройних Сил та інших силових структур України.

Особливістю табору є поєднання принципів християнського та військового виховання, яке базується на традиційному вченні Церкви про воїнів-християн як захисників та служителів миру, правди та справедливості.

«Табір «Захисник» – це не просто фізичний вишкіл, це місце, де Бог збирає різні дари: до нас приїжджають спортсмени, фокусники, майбутні програмісти, семінаристи, художники, музиканти, студенти військових закладів – де всі вони стають одним – спільнотою, в якій кожен може зростати, навчитися відповідати за себе і один за одного. І що найважливіше, «Захисник» має стати  місцем,  де молоді люди мають зустріти Бога, і навіть у екстремальних та важких ситуаціях зрозуміти, що Бог є поруч», – комендант табору, військовий капелан о. Ростсилав Височан.

Контактна особа: комендант табору  – о. Ростислав Височан, тел.: 0689530696.

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