Львів’ян запрошують на фотовиставку «Форма збереження»

У вівторок, 16 липня, о 18:30 у Центрі міської історії (вул. Богомольця 6) відбудеться відкриття виставки «Форма збереження». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Ґрати у своїй елементарній формі перехрещених ліній позбавлені декоративних особливостей виглядають грубо і брутально — вони викликають асоціації з небезпекою та ізоляцією. Прикрашання, застосування дорогих матеріалів, дизайн, пошук нових складніших способів втілення робить їх не лише інструментом фізичного захисту, але й засобом для культивування та збереження власної ідентичності», — зазначили організатори.

Ретельне фотографування брам та кованих елементів львівських будинків для Танаса Никифорука стало формою збереження та запобігання їхній втраті через документування образу. Увагу Сергія Братковського привертають ґрати у формі «сонця», які є знайомим для багатьох винаходом пізньорадянського вернакулярного дизайну. Реалізація прагматичної форми з простої арматури задля забезпечення захисту не позбавляє людину бажання оточувати себе красою.

Виставка «Форма збереження» є частиною програми Публічної історії та проєкту [розaрхівування] Міського медіаархіву, що популяризує та актуалізує проблематику архівної спадщини серед громадськості та використовує архівні матеріали в неакадемічних формах та форматах.