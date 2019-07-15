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Через фейкове замінування із трускавецького санаторію евакуювали 1600 людей

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 15 липня, на електронну скриньку одного зі санаторіїв Трускавця надійшло анонімне повідомлення про замінування. Після перевірки жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці там не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

«На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Із санаторію було евакуйовано 1600 відпочивальників та персоналу. Правоохоронці обстежили усі приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

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