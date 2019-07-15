У Трускавці «замінували» санаторій

Сьогодні, 15 липня, близько 08:15 на електронну скриньку одного із Трускавецьких санаторіїв надійшло анонімне повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Зазначається, що на місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінолог з собакою, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення санаторію та прилеглу територію.
Також проводяться заходи для встановлення особи аноніма, котрий повідомив про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Анастасія Мельник