У Трускавці «замінували» санаторій

Сьогодні, 15 липня, близько 08:15 на електронну скриньку одного із Трускавецьких санаторіїв надійшло анонімне повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зазначається, що на місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінолог з собакою, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення санаторію та прилеглу територію.

Також проводяться заходи для встановлення особи аноніма, котрий повідомив про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.