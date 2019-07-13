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Завтра на Жовківщині прощатимуться із загиблим військовим

Анастасія Мельник

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У неділю, 14 липня, у селі Волиця Жовківського району Львівської області відбудеться прощання за загиблим військовим Володимиром Салітрою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Парастас за загиблим відбудеться о 19:00 годині у неділю, 14 липня, в селі Волиця у батьківській хаті Героя.

Чин похорону здійснять у понеділок, 15 липня, у місцевому храмі села Волиця об 11:00 годині.

Окрім того, на площі Вічевій у місті Жовква о 17:00 годині у неділю, 14 липня, відбудеться віче-реквієм пам’яті Володимира Салітри.

Як повідомляв Львівський портал, у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув 29 річний Володимир Богданович Салітра.

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