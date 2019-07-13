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Справа Марківа: рішення по апеляції може бути наступної весни

Анастасія Мельник

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Рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа можуть ухвалити навесні 2020-го року. Про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле, передає Громадське.

 

Зазначається, що апеляцію розглядатиме апеляційний суд в Малані. Цей суд не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи.

На розгляд апеляції може піти від одного до кількох місяців, відтак рішення можуть ухвалити навесні 2020-го року.

Як повідомляв Львівський портал, нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, суд Італії засудив до 24 років ув’язнення.

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