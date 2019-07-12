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Адвокат Марківа готує апеляцію

Анастасія Мельник

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Адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає УНН.

 

«МЗС здійснило весь комплекс заходів консульського захисту прав Віталія Марківа з часу його затримання, на етапі досудового слідства та під час судового розгляду справи. Адвокат готує апеляцію. Ми і надалі забезпечуватимемо консульсько-правовий супровід громадянина України Віталія Марківа», — повідомила вона.

Як повідомляв Львівський портал, нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, суд Італії засудив до 24 років ув’язнення.

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