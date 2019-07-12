Адвокат Марківа готує апеляцію

Адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає УНН.

«МЗС здійснило весь комплекс заходів консульського захисту прав Віталія Марківа з часу його затримання, на етапі досудового слідства та під час судового розгляду справи. Адвокат готує апеляцію. Ми і надалі забезпечуватимемо консульсько-правовий супровід громадянина України Віталія Марківа», — повідомила вона.

Як повідомляв Львівський портал, нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, суд Італії засудив до 24 років ув’язнення.