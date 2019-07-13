На Львівщині «Шкода» не поділила дорогу з «Таврією»

У п’ятницю, 12 липня, на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород поблизу села Чернихів рухаючись в попутному напрямку зіштовхнулися «Шкода» та «Таврія». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, водій автомобіля «Шкода Фабія», 54-річний житель міста Дрогобич, скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 110217» під керуванням 60-річного львів’янина.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка «ВАЗу», 58-річна львів’янка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.