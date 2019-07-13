У Пустомитах – потрійне ДТП за участю скутера

У п’ятницю, 12 липня, на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі у місті Пустомити 40 річний водій скутера став учасником потрійного ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами правоохоронців, скутер зіткнувся з автомобілем «Хонда Акорд», яким керував 29-річний мешканець цього ж району. Після цього скутер зіткнувся з автомобілем «Мітсубісі Ґолд», за кермом якого перебувала 35-річна жителька Пустомит.

Скутериста з діагнозом «закритий перелом лівої ключиці зі зміщенням, забійні садна обличчя, забійне садно внутрішньої поверхні середньої третини лівого стегна» було доставлено у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.