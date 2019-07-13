На Львівщині під пасажирським потягом загинула жінка

У п’ятницю, 12 липня, у Львівській області під колесами потяга «Київ-Ужгород» загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

«12 липня о 23:01 год. на перегоні “Тухля-Славське” пасажирським поїздом №145 сполученням “Київ-Ужгород” у складі 8 вагонів було смертельно травмовано особу жіночої статі (особа встановлюється). Затримка поїзду становила 01:40 год», – йдеться у повідомленні.

Обставини події та особа, яка загинула встановлюються.